В новом шоу на MTV главными героинями станут русалки

Темой нового реалити-шоу на MTV будет поиск второй половинки. Уникальность программы заключается в том, что главные герои, которые ищут себе пару – русалки.

Подобная идея реализована в известном британском телепроекте «Остров любви». Однако главные герои нового российского реалити-шоу на MTV не только преподносят себя русалками, но и искренне в это верят. Учитывая данную особенность им крайне сложно найти свою любовь, которая поймёт их.

Первый выпуск шоу был снят на берегах островов Таиланда. В самом начале потенциальные половинки встречаются в воде. Главная задача девушек – соблазнить и заманить юношей подобно русалкам. После этого парень может пригласить участницу на свидание.

Создатели реалити-шоу рассказали, что они ожидают такой же популярности среди зрителей подобно известному шоу «Экс на пляже». Новый телепроект с русалками выйдет в эфир в 2018 году, а каждая серия будет длиться около 30 минут.