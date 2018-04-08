«И так сойдет»: В Подмосковье ремонт дома означал покраску фасада, а не реставрацию внутри

В ходе мероприятий по подготовке к Чемпионату Мира по футболу, который состоится этим летом, был проведен ряд ремонтных работ. Однако жители Подмосковья жалуются, что реставрация только вредит и большей частью делается «для галочки».

В Сети было опубликовано видео, в котором местный житель демонстрировал истинное состояние дел в одном из «отремонтированных» домов. Снаружи все было сделано по новейшим стандартам: покраска, чистые территории вокруг, мелкий косметический ремонт. Но внутри все было не настолько «радужно». При входе в подъезд, на голову людям сыпется штукатурка, а кое-где ее и вовсе не было, а был виден кирпич. Подоконник и некоторые другие места были обезображены из-за огромного количества грязи, множества поломок. Очертания некоторых предметов невозможно даже угадать, ведь они потеряли изначальный вид.

Пользователи Сети были возмущены подобной халатностью. На подготовку к Чемпионату Мира на должном уровне были выделены финансы. Но, подобные случаи демонстрируют «нецелевой расход бюджетных средств».