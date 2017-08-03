В Омске водители «Яндекс.Такси» стали срывать фирменные наклейки после ДТП

Количество ДТП с машинами «Яндекс.Такси» городах России продолжает расти. Хитрые водители нашли способ не портить имидж компании.





Почти каждый день в социальных сетях появляются записи с фото и видео в качестве доказательств доказательств того, как очередная машина «Яндекс.Такси» попала в аварию. Зачастую эти аварии не серьёзные, что свидетельствует об обычной невнимательности на дороге, как говорят эксперты. Жители Омска заметили: чтобы спасти рейтинг компании, водители стали снимать наклейки с машин.





На фото этот процесс запечатлел один из проезжающих мимо очевидцев. На снимке видно, что мужчина в первые минуты после ДТП протирает место на двери автомобиля, где раньше находилась фирменная наклейка «Яндекс.Такси». Пользователи в комментариях сообщают, что на машины цепляют магнитные надписи, чтобы проще их было снимать. Плёнкой такси уже давно никто не обклеивает. Кстати, Омск занимает одно из лидирующих мест по авариям с машинами «Яндекс.Такси».