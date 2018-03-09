Лена Миро рассказала, почему тяжело быть женщиной в России

Блогер Лена Миро рассказала о незавидной судьбе женщины в российском обществе. Она также поделилась своим видением идеальной представительницы женского пола.

Миро считает, что в России общество пытается повесить различные ярлыки неполноценности на женщин. Её будут сильно упрекать в том, что у неё нет детей. Одинаковому осуждению подвергаются женщины, которые родили в раннем или зрелом возрасте. Также критикуется и то, если мать пытается сделать себе карьеру и жить не только ради семьи.

В российском обществе высоко ценится, когда женщина молода и красива, но стоит ей перейти рубеж в тридцать лет, как её могут уже называть «старой». Домохозяек обвиняют в безынициативности и бездействии, карьеристок называют мужеподобными. Миро заключила, что какой бы ни была женщина, в России ей всё равно останутся недовольны.

В завершении статьи блогер упомянула свой идеал женщины, которая в первую очередь должна обладать красотой. Лучшим примером она считает Майю Плисецкую. Балерина всю жизнь посвятила работе, у неё не было детей, но она оставалась эталоном красоты, грациозности и утончённости на протяжении не одного десятка лет.