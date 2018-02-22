«Роскосмос» помог второкласснику сделать домашнее задание по рисованию

Второклассник одной из школ Москвы нарисовал космос так, как он его себе представляет. Однако учительнице это не понравилось, и она заставила перерисовывать. Аргументация – рисунок должен соответствовать представлениям не ученика, а педагога. Тогда отец школьника, поражённый данным случаем, обратился в «Роскосмос», как сообщает HotGeo.

Он написал в официальное сообщество организации во «ВКонтакте», поинтересовавшись, правильно ли поступила учительница. Там дали ответ, что в связи с искажениями космос можно рисовать, как угодно. Рисунок, сделанный второклассником, тоже может считаться правильным.

Когда пройдут майские праздники, школьник хочет показать учительнице это письмо. Есть вероятность, что теперь она не будет такой придирчивой к творчеству подопечного и даже поставит высшую оценку за четверть.