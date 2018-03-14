«Синие» съёмки»: В Сети появились уникальные кадры с подготовки клипа Киркорова

Клип Киркорова на песню «Цвет настроения синий» быстро набрал популярность на YouTube, привлекая много внимания в том числе и безбородым певцом. В Сети появились кадры, доказывающие, что во время съёмки ролика «синим» было не только настроение героини песни.

Филипп Киркоров вместе с Григорием Лепсом, также участвовавшим в клипе, распевали песни, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Поп-король, начав с «Цвет настроения синий» быстро перешёл во время этого на «Рюмку водки». Также на съёмках не обошлось без ругани, и в целом поведение артистов было, так сказать, не публичным.

Интернет-пользователи оказались в шоке от увиденного. Некоторые из них даже поменяли своё мнение о клипе «Цвет настроения синий».

По мнению комментаров, если съёмки были такого качества, то и ролик хорошим являться точно не может, как сообщает HotGeo. Они посоветовали Киркорову и Лепсу больше помнить о культуре поведения.