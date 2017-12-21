Длинные ноги Насти Каменских удивили фанатов

Украинская певица Настя Каменских не перестаёт удивлять поклонников своими новыми образами. В этот раз комплименты достались её ногам.

Данные части тела Каменских всегда были в центре внимания поклонников. Однако после того, как певица значительно похудела, фанатам стало ещё приятней ими любоваться. На новом снимке, опубликованном на её странице в социальной сети, Настя облачена в лаковый плащ жёлтого цвета и невероятно длинные красные сапоги. Стоит отметить, что обувь такого плана чрезвычайно популярна среди знаменитостей.

Данная публикация вызвала интерес у подписчиков. В комментариях они спросили у Каменских о её настоящем росте. На снимке она кажется очень высокой за счёт длинных сапог, а на концертах выглядит миниатюрной. Были и те, кто предположил, что фотография прошла серьёзную обработку в фотошопе. Но большинство обрадовались новому образу певицы.