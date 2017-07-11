Гарик Харламов предстал в образе Ким Чен Ына

Новая публикация на странице шоумена вновь подняла его подписчикам настроение. Гарик запечатлён на снимке в образе лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а его коллеги реалистично изобразили Владимира Путина и Ангелу Меркель.

Свой новый пост Гарик Харламов прокомментировал так: «За кулисами саммита!». Снимок известных политических деятелей в версии главных участников Comedy Club очень понравился подписчикам шоумена.

В комментариях поклонники стали хвалить их за прекрасный номер и за то, что они вновь возродили шоу. Подписчики особенно хвалили Гарика Харламова за самый правдоподобный образ Ким Чен Ына. Также они заметили, что Ангела Меркель сильно помолодела, однако выглядит довольно измучаной и ей стоит сбрить щетину.

Всего за несколько минут фотография получила 15 тысяч отметок «нравится» и была прокомментирована большинством восхищённых фанатов.