Филипп Киркоров стал популярным благодаря таланту Светланы Лободы

По всей стране звучит новый хит «Цвет настроения синий». На премьере клипа на Первом канале Филипп Киркоров рассказал в интервью на телешоу «Вечерний Ургант» о своём новом продюсере, поблагодарив его за свою возродившуюся популярность.

В пятничном выпуске «Вечерний Ургант» зрители первыми смогли увидеть необычный клип Филиппа Киркорова к его хиту «Цвет настроения синий». Видео удивило своим скандальным сюжетом и необычными ролями звёзд российского шоу-бизнеса.

Однако Ольга Бузова в роли продавщицы не так шокировала поклонников исполнителя как признание в том, кто стал автором нового популярного трека. В интервью в прямом эфире телешоу «Вечерний Ургант» Филипп Киркоров объявил всей стране, что его новый продюсером стала Светлана Лобода. Звезда выразил слова благодарности своей спасительнице за то, что он стал вновь популярным благодаря её таланту.

Действительно, после того, как клип был удалён 28 апреля на канале YouTube «Вечерний Ургант» и появилось на «StarPro» он набрал всего за один день больше 4 миллионов просмотров.

Светлана Лобода также прокомментировала свою успешную работу. Она поблагодарила группу за сотрудничество и призналась, что ей льстит успех спродюсированного ею трека.

В комментариях к записи Светланы Лобода поклонники считают её гениальный артистом и заметили, что тандем Филиппа Киркорова и Светланы Лободы может принести ещё больше популярности в будущем, нежели сейчас.