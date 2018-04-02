Маргарита Овсянникова рассказала о взаимоотношениях с Романом Гриценко

Маргарита Овсянникова решила рассказать поклонникам о её взаимоотношениях с другим участником «Дома-2». По словам девушки, между ней и Романом Гриценко ничего нет.

«Просто куча вопросов про Рому», - с этих слов начинается публикация Маргариты в Instagram. Девушка отметила, что большинству поклонников нравится её пара с Гриценко, но всё это лишь их догадки. Она постаралась разубедить фанатов в том, что участники испытывают симпатию друг к другу. Маргарита уверена, что они никогда не будут вместе: «Даже дружба у нас такая себе».

Часть поклонников посчитала, что публикация была сделана не просто так и на самом деле между участниками что-то есть. Для них Овсянникова прекрасно смотрится вместе с Гриценко, и чувствуется какая-то «магия». Другие считают, что Маргарита и Роман абсолютно не подходят друг другу, а мнение других ошибочно. Остальные подписчики уверены, что они больше похожи на брата и сестру, чем на пару, которая может построить отношения.