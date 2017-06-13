Мария Кожевникова утомила поклонников рассказами о проблемах

Актриса Мария Кожевникова снова поделилась переживаниями со своими поклонниками. Однако подобное подведение итогов недели им не понравилось.

На своей странице в Instagram Мария рассказала, что случилось с ней за последние дни. По словам актрисы, неделя для неё выдалась напряженная и полная разочарований и обмана. Она постаралась описать происходящее не прямым текстом, а философскими рассуждениями. Обман стал ключевой темой для публикации Кожевниковой, которая не видит в этом ничего хорошего. Обманутого человека она считает не дураком, а тем, кто слишком много доверял другим. Итогом актриса назвала то, что после подобных ситуаций становится только сильней.

Поклонники постарались поддержать Марию, отмечая, что не стоит унывать из-за чужого обмана, ведь это останется на совести самого обидчика. Подписчики предложили Кожевниковой не обращать на подобные ситуации внимания и не портить себе настроение. Но нашлись и те, кому публикация пришлась не по душе и они попросили актрису вести подобные разговоры в другом месте. По их мнению, социальные сети предназначены для других целей.