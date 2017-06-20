«Психолог» Анна Семенович потерялась в смысле слова «любовь»

Анна Семенович отчаянно пытается понять, в какой форме любовь наиболее полезна и приносит счастье.





Семенович напомнила, что давно увлечена психологией и прочла множество книг на эту тему. Авторами такой литературы являются опытные и практикующие психологи, но и они порой не помогают читателю понять тему, а запутывают ещё больше. Так случилось и с телеведущей, которая не может найти ответ – лучше любить или быть любимым.



Звезде не помогло и близкое окружение. Одна подруга всех влюбляет в себя, другая с завидной регулярностью влюбляется в других. Поэтому ответы Анна Семенович ищет у поклонников. Те, в свою очередь, предпочитают совмещать понятия, но сначала – полюбить себя. Кстати, женщины чаще советуют не влюбляться, а влюблять, поскольку мужчина делает всё для своего удобства. Поэтому женщине нужно поле, где она может быть центром внимания.