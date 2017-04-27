Жена пресс-секретаря Путина жестко была раскритикована из-за показа роскоши

На своей странице в Instagram известная фигуристка Татьяна Навка опубликовала фотографию со своего отпуска. Подписчики начали возмущаться из-за того, что официально бизнес-класс не по карману семье знаменитости, а их кумир живёт на широкую ногу

Новая публикация возмутила подписчиков известной фигуристки Татьяны Навки. Спортсменка поделилась фотографией с борта самолёта во время своей поездки на трёхдневный отдых с семьей. На снимке видно, что Татьяна сидит в кресле самолёта бизнес-класса.

Однако в комментариях подписчики стали возмущаться тому, что, несмотря на низкий официальный доход семьи Дмитрия Пескова, его супруга хвастается дорогостоящей поездкой на заморский отдых. Они упрекнули Татьяну Навку в тщеславии и попросили её меньше показывать богатство, которое она получила за счёт обычного народа, оплачивающего налоги. Но больше негативных замечаний пользователей Сети относились именно к Дмитрию Пескову, который официально получает довольно скромную зарплату.