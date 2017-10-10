В Москве странный мужчина травит птиц кормом

Очевидцы происшествия сообщили об этом зоозащитникам, которые опубликовали предупреждающий пост в социальной сети. Об этом пишет и «ВистаНьюс».





Подозрительного мужчину заметили в районе ТЦ «Kamp» по улице Менжинского, 36. Однако острожными и внимательными зоозащитники просят горожан быть по всей территории около метро Бабушкинская. Он рассыпал корм для птиц, на который слетелись голуби. Вскоре обе птицы умерли, и одна из прохожих решила отвезти их на экспертизу.



Мужчина был одет в чёрную куртку и синие джинсы, а сам был худощавого телосложения. В Сети между пользователями разразился скандал. Одна сторона выступает против убийства птиц, другая считает крылатых летающими крысами и призывает к их массовому истреблению. Тем не менее отравленный корм, который остаётся на земле, может попасть в руки детям или в рот животных и привести к печальным последствиям. Также некоторые пользователи узнали в мужчине местного тренера карате.