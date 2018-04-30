Роллы за победу: На 9 мая в Ульяновске проходит продажа роллов в виде георгиевской ленты

В Ульяновске бизнесмены весьма своеобразно готовятся к празднованию годовщины Великой Отечественной войны и победы в ней. Один японский ресторан предложил клиентам роллы «День победы», представляющие по внешнему виду георгиевскую ленту, как сообщает «Версия.Инфо».

Про такое праздничное нововведение рассказали во «ВКонтакте» в одном из сообществ. По мнению автора поста, бизнесмены, придумавшие это, не способны адекватно мыслить, и данная идея не могла быть придумана в ходе здравых рассуждений.

Большинство пользователей с ним согласились. Они подчеркнули, что весьма странно также оформлять под 9 мая именно японское блюдо, учитывая некоторые исторические данные. Некоторые, однако, не увидели в таком ничего ужасного.