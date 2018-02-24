В Петербурге хлеб продавали с подшипником внутри

Необычным «деликатесом» чуть не пообедали посетители общепита в городе Санкт-Петербург. На кухню поставили хлеб с подшипником.





Фотографии в социальной сети «ВКонтакте» разместил непосредственный очевидец странной находки. Автор поста пожелал остаться неизвестным, он также скрыл место нахождения и куда именно был доставлен хлеб. По опубликованным фотографиям видно, что количества нарезанного хлеба местного производства было много. В таких количествах его поставляют в места общественного питания.





В одном из продемонстрированных кусков автор фото обнаружил подшипник внушительных размеров. Однако реакция петербуржцев была неожиданной. Вместо выражения недовольства они стали иронизировать, а некоторые даже набросились на анонима с обвинениями. «Хлеб для трансформеров», «С маслом пойдёт», «Купи 5 батонов и собери машину», - так люди посмеялись с ситуации. Другие же предпочли покритиковать автора за то, что бывают находки и хуже, потому нужно меньше возмущаться, а просто выбрасывать порченый товар.