В Ульяновске творожный сырок продавали с кусочками оболочки от сосиски

Жительница Ульяновска пожаловалась во «ВКонтакте» на явные нарушения качества продукта из местного магазина. Когда она приобрела творожный сырок, то внутри обнаружила фрагмент оболочки от сосиски.

Как именно такой инородный предмет попал в продукт, не известно. Жительница Ульяновска назвала случившееся «ужасом», не поняв даже сначала, что именно было в творожном сырке. Ситуация возмутила интернет-пользователей. Они отметили, что если такое попало в творожный сырок, то налицо явные нарушения производства, как сообщает HotGeo.

Некоторые, впрочем, подчеркнули, что у них были и более неприятные случаи. Например, как-то в колбасе было найдено ребро крысы. Другие заявили, что проблема в дешевизне продукта. Наверняка жительница Ульяновска приобрела недорогой творожный сырок, а среди такого найти качественный и без «сюрпризов» очень сложно.