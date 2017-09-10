Галина Сергеевна из сериала «Папины дочки» активно готовится ко Дню Победы

На своей странице в социальной сети Лиза Арзамасова предложила своим подписчикам принять активное участие в акции ко Дню Победы. Галина Сергеевна из сериала «Папины дочки» сообщила, что на 9 мая будет поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны в домах престарелых Москвы.

Новая публикация известной актрисы в Instagram посвящена наступающему празднику в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Лиза Арзамасова предложила всем желающим присоединиться к акции и помочь фонду в сборе сладостей, цветов, медикаментов и прочих вещей для повседневной жизни ветеранов в домах престарелых.

Известная Галина Сергеевна из сериала «Папины дочки» обратила внимание на то, что конфеты или ватные диски стоят совсем немного в ближайшем магазине, а национальным героям будет очень приятен подобный знак внимание в День Победы. Актриса указала на своей странице адреса пунктов приёмов подарков для ветеранов и контактные данные фонда в Москве.

В комментариях подписчики выразили своё восхищение добротой и отзывчивостью актрисы, заметив, что звезда удивила совей социальной активность. Они пообещали принять активное участие в предстоящей акции на 9 мая, поблагодарив кумира за информацию.