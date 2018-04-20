В Нижнем Новгороде возмущены ремонтниками, сбрасывающими мусор с крыши дома

Жильцы одного из домов в Нижнем Новгороде возмущены поведением строителей, ремонтирующих крышу. Работники решили скидывать мусор прямо со здания, не прибегая к помощи лифтов.

В группе «Типичный Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой показан недобросовестный подход к ремонту крыши. Автор публикации уточнил адрес происходящего – Волжская набережная 10. Он вспомнил фразу из известного советского фильма «Джентльмены удачи»: «Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт».

Его возмутило решение работников скидывать строительный мусор прямо с крыши, что может обернуться проблемами для жильцов. По его мнению, они должны были прибегать к помощи промышленных лифтов или других устройств, чтобы обезопасить жизнь других людей.

Не все согласились с мнением автора, отмечая, что это в несколько раз усложнит процесс, и использовать строительный подъемник для спуска мусора нецелесообразно.