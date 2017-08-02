Модель Крисси Тейген отдаст свои наряды более молодым коллегам

Известная модель Крисси Тейген недавно праздновала скорое появление у себя второго ребёнка. Такая перемена заставила её задуматься и о смене гардероба. Отдать свои наряды Крисси Тейген хочет более молодым коллегам.

Своё решение 32-летняя знаменитость озвучила в Twitter. Она обратилась к юным, лет 20, коллегам по цеху, предлагая им с её помощью перейти на дорогие бренды. Например, наряды от Vetements. По словам Крисси Тейген, теперь они могут себе это позволить. Сама же модель начнёт интересоваться более зрелым «подножным кормом», полностью сменив стиль, как сообщает HotGeo.

Правда, эксперты в области моды выражают сомнение, что более юные звёзды подиума действительно смогут носить то, что одевала Крисси Тейген. Есть некоторые отличия в стилистике. Кроме того, знаменитость слегка набрала вес, а это значит, что её наряды для молодых коллег могут оказаться просто велики.