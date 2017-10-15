"Архитектурный ужас": Жители Воронежа продемонстрировали аварийный Северный мост

В одном из сообществ «ВКонтакте» жители Воронежа начали жаловаться на то, в каком аварийном состоянии пребывает Северный мост. Там огромные трещины, которые мешают пешеходам. По словам подписчиков, если переплывать реку, то и то больше шансов не получить травму, как сообщает «Версия.Инфо».

Северный мост в городе Воронеж давно не считался безопасным среди местных. Там часто проводят мелкий ремонт, но результат отсутствует, и сейчас состояние конструкции аварийное. Пешеходы не могут просто прогуливаться по мосту, поскольку там очень много трещин. Велосипедистам приходится ещё труднее.

Подписчиков сообщества возмущает такое состояние конструкции. Они заявляют, что ответственность за Северный мост лежит на городской администрации, которая ничего не делает. Есть только отчёты о проведённом ремонте, но на деле они ничего не дают. Северный мост некоторые подписчики назвали главным «архитектурным ужасом» города.