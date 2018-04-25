Жители Воронежа возмущены водителем маршрутки, не следящим за дорогой

Житель Воронежа обеспокоен поведением водителей общественного транспорта за рулём. Он поделился видеозаписью, на которой видно, что шофер вместо управления маршруткой увлечен телефоном.

В группе «Настоящий Воронеж» социальной сети «ВКонтакте» был опубликован ролик, на котором показан водитель, не следящий за ситуацией на дороге. При этом он продолжает движение и не сбавляет скорость. «Сидят в своём телефоне и на дорогу даже не смотрят», - говорит автор публикации. Он уточнил, что это хорошо отображает заботу о безопасности пассажиров, не забыв о подорожании оплаты за проезд на общественном транспорте.

Некоторые пользователи не увидели в этом ничего странного, они считают, что водитель не робот и может отвлечься, а остальным они порекомендовали следить за собой. Подобные комментарии вызвали гнев подписчиков группы, так как использование телефона за рулём может угрожать здоровью тех, кто решил поехать этой маршруткой. В случае опасной ситуации водитель может не успеть среагировать, последствия чего могут стать трагичными.