Лена Миро наглядно показала, почему депутатам стоит сократить зарплату

Недавняя речь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о том, что он против уменьшения зарплат депутатам, привлекла внимание Лены Миро. Блогер решила наглядно показать, как народные избранники выполняют свою работу и почему необходимо сокращение зарплат.

Начать она начала с текущих доходов депутатов, которые могут составлять до 800 тысяч рублей в месяц, что, как минимум, в 20 раз больше, чем зарплата обычного рабочего. Миро не забыла и о том, сколько средств тратится на их обслуживание. Эта сумма составляет около 1,5 миллиона рублей в месяц, к ним также следует добавить льготы, оплату жилья и прочие услуги.

Владимир Вольфович в своей речи рассказал, что данное количество денег тратится не просто так, а для улучшения рабочих условий для высокообразованных людей, находящихся в напряженной обстановке. А снижение зарплат приведет к тому, что в Госдуме останутся только водители и каменщики.

Эти слова разозлили Лену Миро, которая привела ряд снимков, отображающих реальную работу депутатов. К каждой из фотографии она сделала подпись, описывающую происходящее. На изображениях они либо бесцельно сидят, либо спят, либо увлечены играми на мобильных устройствах.

Все затрачиваемые на депутатов средства Лена предлагает направить на лечение детей, и зарплату действительно требуется сократить. Блогер считает, что принятием законопроектов должны заниматься юристы, а не те, кто сейчас находится в Госдуме.