Поклонники раскритиковали Бородину за подход к воспитанию детей

Телеведущая Ксения Бородина продолжает радовать своих поклонников, даже находясь в отпуске. Её недавняя публикация заставила подписчиков разделиться на два фронта.

Сейчас телеведущая находится на отдыхе в ОАЭ, куда отправилась вместе со своими дочерьми. Она публикует фотографии, рассказывающие о том, как проходит её времяпрепровождение. Поклонники успели заметить, что одним из новых увлечений в арабском отеле для Бородиной стала дорогостоящая золотая маска Gold Caviar. Поклонники удивились решению Ксении тратиться на такие процедуры, польза от которых не доказана. Они считают, что всё это сделано с целью привлечения внимания к своей персоне.

Другая публикация Бородиной также вызвала негодование поклонников, которые разглядели на снимке не то, на что телеведущая делала акцент. Подписчики заметили, что Тея, младшая дочь Ксении, не смотря на возраст в 2 года, продолжает носить памперс. Они возмутились тому, что Бородина никак не обращает внимания. Другая часть фанатов телеведущей порекомендовала не лезть в чужую жизнь, и оставить Ксению в покое.