«Я - король»: Популярный DJ Khaled не отвечает взаимностью на оральный секс

Один из самых известных и успешных ди-джеев современности DJ Khaled признался в интервью, что не против орального секса, если им занимается не он.

DJ Khaled с самого начала своей карьеры дал понять критикам и поклонникам, что он – король во всех своих проявлениях. 42-летний музыкант не снимает маску властелина даже дома. Он уверен, что мужчина не должен приносить своей девушке удовольствие посредством орального секса. Однако она, в свою очередь, обязана таким образом показывать свою покорность и восхищение. Ведь для «мужчин существуют другие правила».

«Если мы говорим о женщине, то я считаю, что она должна восхвалять мужчину, как и мужчина должен восхвалять её как свою королеву. Но, знаете, я восхваляю её по-другому, спрашивая: «Как тебе ужин?», «Тебе нравится этот дом?», «Тебе нравятся твои брендовые шмотки?» Я забочусь о её и своей семье», - рассказал он в интервью на радиошоу «The Breakfast Club». «Подростковое» мировоззрение DJ Khaled вызвало массу негатива со стороны его коллег в Twitter, которые осуждают его за упорядочивание двойных стандартов.