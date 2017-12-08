Домогательства к собакам помогут Панину обойти рейтинги экс-жены Джигарханяна

Алексей Панин поделился с поклонниками сюжетом для очередной скандальной телепередачи. Актёр планирует переплюнуть рейтинги шоу о Цымбылюк-Романовской рассказами о домогательствах к собакам.

На странице в социальной сети Алексей опубликовал видео, в котором рассказал свою очередную идею, которая пришлась бы по вкусу многим телеканалам. Сюжетом для новой сенсации он предлагает сделать рассказ о том, как он ограбил дом товарища, не забыв пристать к его собакам. Для наглядности в ролике показан пикинес, который по сюжету должен стать жертвой сексуальной активности актёра.

Панин уточнил, что подобная идея пришла ему в голову из-за желания заработать. Он планирует обойти по рейтингам скандал с бывшей женой Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовской. Алексей уточнил, что хоть он и является автором истории, но в студиях телепередач он будет всё отрицать.

Поклонники отметили чувство юмора актёра, способного посмеяться над самим собой. Они предложили снимать подобные ролики почаще, чтобы веселить своих поклонников.