Сергей Лазарев похвастался «чисто русскими номерами» у машины

Исполнитель Сергей Лазарев опять в солнечном Майами во Флориде. Машину, на которой он ездит по городу, по номерам узнают только «русские», как сообщает VistaNews.

О таком забавном совпадении сам Лазарев рассказал в Сети. Там появился снимок певца в авто, а также отдельное фото номеров. По словам Лазарева, это очень весёлые «русские» номера. Фанаты певца с таким утверждением согласились. Для передвижения по Майами Лазарев пользуется красным глянцевым кабриолетом Ford Mustang.

Однако авто зарегистрировано в США, так что его «русское» отношение не в привычных региональных обозначениях. Автомобильный номерной знак частично состоит из таких трёх букв, что если их транслитерировать, получится известное русское ругательство. Поклонники отметили, что машина выглядит очень презентабельно, и стали просить прокатиться вместе с кумиром. Совпадение насчёт «русского» номера их насмешило.