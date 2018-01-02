Виктория Дайнеко уже на середине не хотела досматривать фильм «Собибор»

Певица Виктория Дайнеко посетила показ картины «Собибор», который хотела «выключить» уже на середине.





В Москве исполнительница испытала довольно сложные чувства, о чём рассказала подписчикам в Instagram. Перед походом в кинотеатр Виктория ещё раз перечитала реальную историю страшнейшего места «Собибор». Напомним, что фильм «Собибор», режиссёром и исполнителем главной роли которого выступил Константин Хабенский, основан на событиях, разворачивающихся в 1943 году в нацистском лагере с аналогичным названием в Польше.





Освежённая информация в памяти певицы сыграла с ней злую шутку. Впечатлённая реальностью происходящего на экране, Виктория не смогла смотреть фильм уже на его середине, однако кинозал покидать она также не стала. «Это жуткая часть мировой истории, которую должны помнить все, чтобы ценить по-настоящему то, что имеем сейчас. Фильм смотреть нужно обязательно всем. Но девочки, возьмите себе в поддержку сильное плечо», - советует Дайнеко. Она также отметила талант Марии Кожевниковой, сыгравшей в фильме Сельму.