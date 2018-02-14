Юлия Савичева поздравила Максима Фадеева с юбилеем

6 мая 2018 года продюсер Максим Фадеев отмечает 50-летие. Юлия Савичева решила поздравить столь значимого для российской эстрады человека.

На своей странице в Instagram певица решила кратко и лаконично отметить данное событие. «Макс, с Днем Рождения! Будь здоров! Сил тебе и вдохновения!» - гласит текст публикации. К ней она добавила черно-белый снимок улыбающегося Фадеева. Также она добавила хештег #юбилей, обозначив, что Максим достиг важного возраста в 50 лет.

Подписчики Юлии присоединились к поздравлениям, предложив свои варианты того, каким текстом можно было подкрепить публикацию. Некоторые решили, что для музыкального продюсера больше подойдут стихи, чем обычный текст. Они отметили вклад Фадеева в российскую музыку и в развитие шоу-бизнеса. Помимо этого они просто пожелали ему здоровья и успехов.

Большинство комментариев написано в такой манере, будто публикация размещена на странице продюсера, а не певицы Юлии Савичевой.