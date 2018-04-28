В Ростове-на-Дону на набережной установили неработающие розетки для гаджетов

Местный житель рассказал о том, что на набережной в Ростове-на-Дону установили красивые скамейки вместе с розетками и кабелями для заряда телефона. Однако все они оказались нерабочими.

В социальной сети "ВКонтакте" была опубликована фотография скамейки на набережной в Ростове-на-Дону. Новые места для отдыха горожан были сделаны на каждой колонне, в которой сделали три розетки и кабеля для зарядки телефонов USB и IPhone старых и новых разъёмов. Автор публикации был неприятно удивлён, что он не смог зарядить своё телефон из-за того, что установили неработающие розетки. В конце публикации он спросил у жителей города о том, где действительно в Ростове-на-Дону можно зарядить свой смартфон.

В комментариях подписчики не поверили тому, что розетки не работают. Один из жителей настаивал на том, что они заряжают, и он сам в этом недавно убедился. Кроме таких новых скамеек на набережной, пользователи социальной сети порекомендовали зарядить свой телефон в МакДональдс или любом торговом центре, также они посоветовали носить с собой power банк и своевременно заряжать телефон.