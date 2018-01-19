В Красноярске пожаловались на забывших об экологии организаторов Экологического квеста

22 апреля на острове Отдыха в Красноярске проходил городской Экологический квест «Чистый забег». Однако местные жители заявили, что о чистоте и экологии организаторы как раз забыли.

После окончания мероприятия на деревьях и рядом с ними остались обрывки красно-белой ленты, использующейся в быту. По словам жителя Красноярска, такое на половине острова Отдыха. Несмотря на то, что со дня Экологического квеста прошло больше двух недель, никто из организаторов мероприятия не пришёл её убирать, как сообщает HotGeo.

О случившемся житель Красноярска рассказал в Сети. Некоторые интернет-пользователи его поддержали, отметив, что Экологический квест, вероятно, делался «только для галочки». Другие посоветовали, если не нравится мусор, убирать его самостоятельно, а не рассказывать об этом в социальных сетях.