Беременная Светлана Лобода готовится к релизу новой песни

Светлана Лобода упорно отвергает стиль жизни обычных беременных женщин и работает не покладая рук. Она приготовила для поклонников много сюрпризов, один их которых – релиз песни.





Счастливые дни перед рождением своего второго ребёнка Светлана отправилась проводить в Лос-Анджелес. Этот город вдохновляет её уже не впервые. На своей странице в социальной сети певица поделилась планами на ближайшее будущее. Из них поклонники смогли узнать, что Лобода записала новый трек. Многие стали гадать, о чём идёт речь, и предположили, что скоро они услышат «Инстаграм». Хотя Светлана Лобода перед уходом в декрет говорила, что засиживаться в нём не станет и очень скоро после родов вернётся на сцену. Сейчас она как раз может записывать новые песни.





Также она рассказала о проведении кастинга на загадочный новый проект, который станет «путешествием» как для Светланы, так и для её поклонников. Они, в свою очередь, пришли в восторг от активности беременной певицы и предположили, что ей следовало бы задуматься о переезде в Лос-Анджелес, поскольку город определённо благотворно на неё влияет. Её даже путают с местными знаменитостями.