"Подготовили": Жители Ульяновска возмутились сломанному люку на площади

Жители Ульяновска возмутились подготовкой площади к празднованию Дня Победы. Сломанный канализационный люк на тротуаре они посчитали возможной угрозой для здоровья посетивших мероприятие.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» неизвестный поделился снимком, отображающим состояние одного из участков площади, где проходил парад, приуроченный Дню Победы. На снимке показан сломанный канализационный люк, в который кто-нибудь может попасть ногой. Это может произойти по причине того, что на массовых мероприятиях множество факторов, отвлекающих внимание. «Отлично площадь подготовили к 9 мая. Ещё никто ногу не сломал?» - возмущается автор снимка. Подписчики группы отметили, что данная поломка могла произойти в момент подготовки к параду. Транспорт, помогающий в организации мероприятия, мог случайно наехать и повредить люк. При этом поломку могли не заметить, но некоторые считают, что не было желания её исправлять. Другие уверяют, что смотреть под ноги стоит внимательно, несмотря на то, что люди пришли посетить парад. Кто-то считает, что с наступлением вечера поломка действительно может стать причиной травмы.