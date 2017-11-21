Британец поставит на кон деньги, если кто-то докажет ему, что Земля круглая

Британец Джеррард Галлахер, проживающий в городке Гримсби, ищет рискового букмекера, который примет у него ставку на то, что Земля плоская.





Мужчина даже обратился со своей проблемой в СМИ, однако почти отчаялся найти смелого букмекера. Суть запроса Галлахера проста. Он хочет поставить деньги (и выиграть намного больше) в споре о том, что Земля на самом деле плоская. Но приверженец теории плоской Земли уверен, что букмекеры заранее знают о своём проигрыше, потому отказывают ему в сотрудничестве.



Интересно, что британские букмекерские компании славятся принятием ставок на нереальные вещи. Например, на воскрешение Элвиса Пресли. Но сейчас они, в свою очередь, говорят, что факт круглой формы Земли доказать невозможно, поэтому они всё это время отказывают Джеррарду. Британец нашёл множество доказательств плоской Земли и обвиняет NASA и их союзников в подделке фотографий из космоса.