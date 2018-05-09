В Перми 9 мая детям пришлось выступать на ковре, вместо сцены

Жители Перми возмущенны тому, как прошел День Победы в сквере Победителей. Для участников не было организованно сцены, вместо которой был постелен ковёр, а отверстие от трубы могло стать причиной травм.

Публикация с возмущениями появилась в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». Её автор отметил, что мероприятие не было организованно, а детским коллективам пришлось выступать в плохих условиях. «Где сцена?» - задаётся он вопросом. Публикация содержит в себе несколько снимков, отображающих, как проходил праздник. На них показана импровизированная «сцена» - постеленный на землю ковёр, и видны остатки трубы, расположенные за спинами участников. Также видно, как кто-то из участников старательно закрывает отверстие то ногой, то микрофоном во избежание детских травм.

Подписчиков группы фотографии не удивили. Они стали вспоминать о подобных случаях в прошлом. Однако для пользователей Сети стало удивлением нежелание закрыть трубу, которая могла стать причиной травмы для выступающих детей.