"Гламурного полицейского" назвали хорошей парой для 32-летней Екатерины Шпица

Роман Карплюк, известный многим как «гламурный полицейский» опубликовал снимок, на котором он запечатлён в компании 32-летней актрисы Екатерины Шпица. Пользователи Сети посчитали, что они могли бы стать прекрасной парой.

Звезда Instagram Роман Карплюк поразил интернет своей внешностью. Еще при службе в полиции он обратил на себя внимание интернет-пользователей, которые тут же прозвали его «гламурным полицейским». После окончания контракта он ушел со службы в органах и решил попробовать себя в других амплуа. Теперь на его страницах в социальных сетях нередко появляются снимки в компании звёзд шоу-бизнеса.

На этот раз он поделился снимком в компании российской актрисы Екатерины Шпица. Поклонники Карплюка отметили, что 32-летняя звезда могла бы стать для него спутницей жизни, так как на фотографии они смотрятся замечательно. По их мнению, Екатерина и Роман прекрасно подходят друг другу. В комментариях попытались акцентировать внимание на возрасте актрисы, но никто не посчитал это весомым аргументом против подобного союза.