«Лето будет жарким»: Артур Пирожков предупредил поклонников о выходе нового хита

Александр Ревва, и его второе «Я» - Артур Пирожков, порадовали фанатов новостью. 11 мая выходит его новая песня.

Об этом артист заявил в социальной сети и даже поделился кусочком видео, которое может быть клипом к новой песне. Хит во всемирной паутине появится в 12 часов дня. Название композиции вполне в стиле Артура Пирожкова – «Чикаи». Из отрывка ролика становится понятно, что клип будет выполнен в традиционном стиле комика: такой же весёлый с элементами элегантности (танцевать Пирожков собирается в классическом костюме).

Инструментальная версия будущего хита имеет современные электронные элементы и танцевальный ритм. Поклонники были рады такой новости, ведь Артур Пирожков не часто выпускает новые работы, но если он записывает песню, она сразу становится гимном сезона. Например, его работы «какчелентано», «Либо Любовь», «Революция» и «Плачь, детка!» на YouTube вместе собрали более 80 миллионов просмотров.