"Зажрались": Жители Томска коврами закрывают ямы на дорогах

Жители Томска решили бороться с выбоинами на дорогах самостоятельно. Некоторые из них стали закрывать ямы на проезжей части коврами.

В социальной сети «ВКонтакте» один из жителей Томска решил поделиться снимками того, как горожане борются с проблемами на дорогах. На фотографиях, которые были опубликованы в одной из групп, видно лежащие на проезжей части ковры, которые закрывают ямы. Автор пошутил в тексте публикации на тему того, что подобные действия можно считать улучшением благосостояния россиян: «Они могут позволить себе застилать дороги ковровым покрытием».

Подписчики группы считают подобные снимки постыдными, но не в отношении тех, кто решил бороться с ямами на дорогах самостоятельно. По их мнению, администрации города и лицам, ответственным за состояние дорожного покрытия, должно быть стыдно за то, что людям приходится исправлять ситуацию подручными средствами. Решение использовать ковровое покрытие на выбоинах они восприняли положительно, так как это слегка исправляет ситуацию для тех, кто проезжает в этом месте.