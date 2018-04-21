В Екатеринбурге невнимательный водитель уехал с заправки с пистолетом

В Екатеринбурге невнимательный водитель покинул автозаправочную станцию вместе с пистолетом от бензоколонки. Для пользователей Сети это стало поводом для шуток о новых технологиях.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появился снимок автомобиля, из которого торчит оторванный пистолет от бензоколонки. Пользователи Сети вспомнили о случаях, когда невнимательные водители забывали о том, что находятся на заправке и просто покидали её. Они предположили, что возможно это могло оторвать бензоколонку, которую автомобиль бы потащил за собой.

Подписчики группы принялись шутить на тему того, что это не оторванный пистолет, а новейшие разработки учёных. Одним из вариантов они назвали очень эластичный шланг, который просто не виден невооруженным глазом. Другие пошутили о том, что топливо сублимируется в бензобак напрямую из воздуха, или автомобиль на снимке высоко экологичный и способен ездить на кислороде.