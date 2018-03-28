Конкурент Spotify был обвинён в накрутке прослушиваний для Бейонсе и Канье Уэста

Норвежскому стриминговому сервису Tidal, что конкурирует со Spotify, предъявили обвинение во лжи, как сообщает VistaNews. Эксперты из Норвежского университета науки и технологий и издание Dagens Næringsliv заявили, что ресурс накрутил прослушивания альбомов Бейонсе и Канье Уэста, а также использовал аккаунты пользователей.

Сервисом Tidal можно пользоваться на территории 52 стран, однако его популярность пока ниже, чем у Spotify. Норвежским ресурсом на момент скандального случая интересовались 3 миллиона человек. Однако спустя 10 дней после того, как был размещён альбом Канье Уэста «Life of Pablo», администрация сайта заявила, что количество прослушиваний составило 250 миллионов. Когда дело дошло до альбома Бейонсе «Lemonade», ситуация повторилась, но там цифра была ещё больше – 300 миллионов за 15 дней. Выходило, что каждый из посетителей Tidal стримил альбомы чуть ли не по 10 часов в сутки каждый день.

Когда эксперты это проверили, то оказалось, что просмотры накрутили. Сервис манипулировал аккаунтами своих своих пользователей. Tidal заявляет, что вины нет, однако специалисты доказывают – какое-то третье лицо к случившемуся точно не причастно. По какой причине это могли сделать, не понятно. Однако история сыграла не на руку стриминговому ресурсу – он лишился части своих пользователей. В Сети люди отметили, что не желают оставаться на сервисе, который решает за них, что именно делать.