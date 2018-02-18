Звёзды «Голос. Дети» поразили интернет исполнением хита Басты «Выпускной»

Команда продюсерского центра «Эколь» представила клип, который является кавером на хит «Выпускной» (Медлячок) рэп-исполнителя Басты. Спели и сыграли в ролике участники программы «Голос. Дети» – Иван Харитонов, Эрик Крол и Дайя Борисова, как сообщает VistaNews.

По сюжету, это история о подростках-выпускниках, у одного из которых безответная любовь. Героиню, которая так подействовала на парня, сыграла Дайя Борисова. Клип представили на YouTube. Интернет-пользователи отметили, что у участников «Голос. Дети» точно получилось не хуже, чем у Басты.

Некоторые отметили очень хороший вокал и высокий профессионализм в актёрской игре. Стоит отметить, что данный хит Басты часто перепевают с разной степенью успешности. Клип на оригинальную версию у исполнителя является наиболее популярным, набрав 32 миллиона просмотров.