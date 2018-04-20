«Я проснулась в бананах»: Нелли Ермолаева жаждет много внимания на свой День рождения

13 мая Нелли Ермолаева отметит своё 32-летие и уже в статусе мамы. Девушка рассказала поклонникам, чего она ждёт и как проходили её лучшие Дни рождения.

Нелли назвала себя человеком, которому важны эмоции. Она любит их не только получать на разнообразные праздники, но и со всех душой возвращать. 13 мая Нелли Ермолаева также подводит итоги и в этом году таковых набралось немало. Взять только рождение ребёнка и долгие месяцы жизни и работы во Флориде. Поэтому в свой День рождения девушка ожидает традиционно много внимания и подарков.

К тому же, так прошла вся её жизнь. По рассказам Ермолаевой, однажды она захотела посадить пальму, чтобы всегда под рукой были свежие любимые бананы. Но вместо этого родители «искупали» её в них: девочка проснулась, окружённая множеством бананов, чего не могли себе позволить многие её сверстники. По такому же детскому хотению в семье 11-летней Нелли появилась собака боксёр. Муж Ермолаевой пока не сделал намёк на то, как порадует супругу в этом году.