Жители Омска недовольны поднятием цен на бензин от "Газпрома"

Жители Томской области жалуются на повышение цен на бензин на заправочных станциях «Газпрома». Опубликованное фото стоимости топлива вызвало возмущение жителей Омска, у которых она оказалось еще выше.

В социальной сети «Вконтакте» в группе «Аварийный Омск» с разницей в несколько часов появилось две публикации, в которых пользователи пожаловались на повышение цен на заправках «Газпрома». В одной из них автор уточнил, что на станциях «Роснефти» бензин по-прежнему стоит дешевле.

Подписчики группы стали рассуждать о том, что для Томской и Омской областей цены на топливо значительно различаются, будто они находятся не в одной стране. Омичи пошутили на тему того, что бензин к ним возят от соседей, чем и обоснована стоимость. Но, несмотря на юмор в комментариях, они недовольны тем, что цены растут с каждым днём и тенденция, скорей всего, не изменится. Пользователи Сети предлагают перейти на более экономный вариант транспорта и передвигаться по городу на велосипедах.