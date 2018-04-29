Жители Ростова опасаются муляжей детей на дорогах

В Ростове сотрудники ГАИ придумали новый способ борьбы с детским травматизмом на дорогах. Для этого были установлены муляжи девочки возле светофоров. Из-за них водители будут «напрягаться» и сбрасывать скорость. Однако жители обеспокоены тем, что новинка приведет к противоположным последствиям.

В группе «ВКонтакте» жители опубликовали фотографию одного из пешеходных переходов, где рядом со светофором был установлен муляж девочки, которая собирается переходить дорогу. Такое новаторство было разработано специалистами ГАИ для того, чтобы обезопасить детей. Планируется, что когда водители видят ребенка, они тормозят, и таким «ребенком» и будут служить муляжи.

Однако подписчики группы не уверены, что с помощью муляжей удастся добиться хоть чего-то. Многие уверены, что ростовские водители быстро привыкнут к муляжам и престанут сбрасывать скорость. Многие опасаются, что в результате водители транспортных средств перестанут обращать внимание и на живых детей тоже.