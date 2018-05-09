В Перми живодёр связал 2 птиц и выкинул в окно

В Перми неизвестный связал верёвкой двух птиц и выкинул из окна на дерево. Служба спасения отказалась спасать животных, а когда нашелся тот, кто смог их достать, они уже были мертвы.

В социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы два снимка, на которых видно связанных птиц, висящих на дереве. Автор публикации уточнил, что они провисели весь день, а звонки в службу спасения оказались безрезультатными. Позже птиц достали, но они были мертвы. В тексте к публикации акцент был сделан на том, что спасатели посчитали ненужным спасать животных.

Подписчики группы восприняли пост негативно, отмечая, что в нём нет ни одной позитивной стороны. Негативное отношение автора в сторону службу спасения пользователи назвали необоснованной, так как у работников экстренных служб могли быть более важные задачи, и выбор между людьми и птицами им кажется очевидным. Они задались вопросом о том, почему вместо спасения животных автор публикации просто решил их сфотографировать и обвинить других в безучастности. Сам факт связанных и выброшенных птиц они назвали проявлением жестокости, и беспокоятся за психику того, кто это сделал.