Лирик-видео от «Время и Стекло» набрало 40 миллионов просмотров на YouTube

2 марта украинский дуэт «Время и Стекло» представил лирик-видео на песню «Топ». Всего за пару месяцев ролик, не являющийся полноценным клипом, набрал 40 миллионов просмотров на YouTube.

Таким образом, по мнению некоторых музыкальных экспертов, группа «Время и Стекло» стала одной из самых востребованных групп, исполняющих песни преимущественно на русском языке, на YouTube. Только этим можно пояснить, почему ролик, где были только слова на экране, собрал такое количество просмотров.

Далеко не все артисты могут похвастаться тем, что их полноценные видеоклипы наберут 40 миллионов, как сообщает HotGeo. При этом, количество просмотров постепенно ещё увеличивается. Будет ли официальный клип у песни «Топ», не известно.