Валерия рассказала о своём любимом городе

Певица Валерия разрушила рабочую «схему» артистов и призналась в том, какой город на самом деле её любимый.

Те, кто хотя бы раз был на концерте популярного артиста, наверняка вспомнят извечную и заезженную фразу: «Мы вас любим! Вы наш любимый город!» Но, к сожалению, эти слова редко оказываются правдой и любимые города у исполнителей располагаются за пределами того или иного государства, как случилось с певицей Валерией. Сейчас женщина вместе с мужем находится в Рим, столице Италии.

В одном из недавних видео женщина показала красоты города, которые открываются из обычного кафе на втором этаже. Впечатляющие виды давно не дают покоя певице. Даже больше, они настолько её впечатлили, что Валерия призналась: её истинно любимый город – Рим. В первую очередь потому, что каждый кирпичик этого места «дышит» многовековой историей. Уличить Валерию в нечестности не удалось даже преданным поклонникам. Они отметили, что приезд в Италию положительно сказался на певице, она даже помолодела на несколько лет.