«Хватит хайпить»: Фанатов возмутило присутствие Малахова в объятиях экс-жены Джигарханяна

Ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов возмутил фанатов очень неудачным снимком, как сообщает VladTime. По словам артиста, он просто не дождался итогов «Евровидения» и заснул. Однако сделал ведущий это в объятиях экс-жены известного актёра Армена Джигарханяна Виталины Цимбалюк-Романовской.

С другой стороны от Малахова лежала и его супруга, Наталья Шкулёва, но фанаты всё равно это не одобрили. Они попросили артиста перестать «хайпить» на всём, подчёркивая, что следует соблюдать некие рамки.

Тем более, что, как отметили подписчики, Виталина Цимбалюк-Романовская и так частый гость разных шоу. Потому снимок с ней в Сети, да ещё и в таком виде – явный перебор, только больше отвращающий от бывшей жены Джигарханяна.