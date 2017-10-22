В Москве разыскивают мигранта, собиравшего штрафы в полицейской форме

В Москве МВД объявило в розыск мигранта, который в форме полицейского неправомерно собирал штрафы за административные нарушения. «Робин Гуд» орудовал в Нагатинском районе столицы.

О псевдосержанте полиции стало известно от пострадавших. Как оказалось, мужчина, который является неместным, завладел формой полицейского. Во время «прогулок» он замечал компании и отдельных людей, которые нарушали общественный порядок, пишет VistaNews. Курящим в неположенных местах, распивающим спиртные напитки и совершающим другие мелкие нарушения он представлялся сотрудником полиции.

Объяснив суть противозаконного действия, он взимал с них штраф в размере 500 рублей. Однако знающие горожане заметили несоответствие с реальным полицейским: он не выписывал им квитанции. Неизвестно, как мигрант представлялся. Со своими подозрениями пострадавшие нарушители обратились в участки полиции. В Сети его действия одобрили и выразили уверенность, что он помогает полицейским следить за порядком и заставляет «хамов» задуматься о поведении. Хотя комментаторы не предположили, что случилось бы, если бы лжеправоохранитель «вошёл во вкус» и попробовал себя в крупных делах.