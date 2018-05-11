В Краснодаре жители жалуются на проблемы с оплатой в трамваях по карте

Житель Краснодара пожаловался в Сети на проблемы с оплатой в трамвае по карте. По его словам, он уже в течение двух недель не может это сделать, а деньги со счёта снимаются.

Житель Краснодара отметил, что он пытался оплатить проезд картами Альфа-банка и Сбербанка, как сообщает HotGeo. Однако в обоих случаях в терминале появляется надпись «ваша карта в стоп-листе». После долгих звонков то в травмайное депо, то в банки ничего выяснить не удалось. Однако на сайте «Единой Транспортной Карты» извинились за доставленные неудобства, заявив о корректности всех транзакций.

Вся проблема в техническом сбое, который и привёл к такой проблеме. Возмущённый житель Краснодара упомянул, что в трамваях хотят отказаться от кондукторов, сделав оплату только по безналичному расчёту. По его словам, если так будет, то ничего хорошего не выйдет, раз даже сейчас такие проблемы.